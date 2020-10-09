Kırklareli'nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

09.10.2020 12:25
Kırklareli'nde

Kırklareli'nde bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kırklareli'nde bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikte gerçekleştirilen törende, 2015'te Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan polis memuru Cumhur Özsoy'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Osman Bilgin tarafından takdim edildi.

Vali Bilgin, programda, şehitlik ve gazilik unvanının, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarının şehit ve gazilerin mücadelesiyle korunduğunu dile getiren Bilgin, "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedirler." dedi.

Şehit ve gazilerin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum." inancı, iman ve vatan sevgisiyle görevlerine başladıklarını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize, değerli ailelerine ve kıymetli şehit yakınlarımıza minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Bilgin, Özsoy'un polis memuru eşi Nefise Özsoy'un da 2016 yılında Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olduğunu sözlerine ekledi.

Kırklareli, Mardin, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi - Son Dakika


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