KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı

17.05.2022 17:14

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K yönetimindeki 34 T 8736 plakalı cip Kepirtepe mevkisinde devrildi.

Kaza sonrası cip alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu-Lüleburgaz yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.

KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen pikabın sürücüsü yaralandı Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen pikabın sürücüsü yaralandı Motosiklet kayganlaşan yolda devrildi, sürücü yaralandı Motosiklet kayganlaşan yolda devrildi, sürücü yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement