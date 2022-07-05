Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Aşağıkanara köyünde devrildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde devrilen kamyondaki 12 düzensiz göçmen yaralandı - Son Dakika

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