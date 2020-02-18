Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika

Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

7 saat önce

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce dezavantajlı kadınlara yönelik "Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele" eğitimi verildi.

Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi, System.String[]

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce dezavantajlı kadınlara yönelik "Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Sosyal Dayanışma Merkezindeki (SODAM) kurslara katılan kadınları bilgilendirdi.

Narko rehber eğitmeni Fatih Karadağ, uyuşturucu kullanımında en büyük etkenin "merak" olduğunu söyledi.

Anne ve babaların çocuklarına rol model olması gerektiğini ifade eden Karadağ, çocukların özellikle spora yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkta en büyük etkenlerin başında sigaranın geldiğini anlatan Karadağ, uyuşturucu ile mücadeleye önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşların şüphelendikleri durumları polis ekiplerine bildirmesi gerektiğini dile getiren Karadağ, "Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile mücadele konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. 'Uyuşturucu kullanmanın bir cezası yok' diye bir şey asla söz konusu değildir. Hiç bir suç cezasız kalmaz. Uyuşturucu kullanmanın cezası 2 yıl ile 5 yıl arasındadır." dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz da bu tür eğitimler ile kursiyerlerinin bilinçlenerek, uyuşturucu ile mücadelede daha etkin rol alacağını kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatının şokunu yaşadı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]