Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilerden polislere konser - Son Dakika
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Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilerden polislere konser

08.04.2022 11:43
Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilerden polislere konser

Kırklareli Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Kırkgençler Emin Ellerde Projesi" kapsamında gitar eğitimi alan dezavantajlı öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla konser verdi.

Kırklareli Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Kırkgençler Emin Ellerde Projesi" kapsamında gitar eğitimi alan dezavantajlı öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla konser verdi.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Levent Onur, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatlarıyla 2020 yılında hayata geçirilen proje ile yarınlara umutla bakabilen, bilgi ve irfanla donanmış gençliğin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında çocuklara tarım, müzik, spor gibi eğitimler verildiğini belirten Onur, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması için bir çok etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Onur, proje kapsamında eğitim alan 18 öğrencinin polislerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla konser vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler yaklaşık 20 dakikalık bir konser verdi.

Konserin ardından İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ile Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

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