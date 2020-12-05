Kırklareli'nde dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkayarak, ilaçladıkları belirtildi.

Açıklamada, cami, çocuk oyun parkları gibi yerlerin de salgına karşı dezenfekte edildiği bildirildi.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada, "Cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak dezenfekte edilirken, çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.