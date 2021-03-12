Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor - Son Dakika

Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Korona virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi. Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.