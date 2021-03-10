Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor - Son Dakika

Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor

10.03.2021 22:45

Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor Dinamik denetim süreci kapsamında internet kafe ve salonlar, düğün veya nikah salonları, lunapark ve tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri denetlenirken, esnaf tekrar kapatılma korkusu yaşıyor.

Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor

KIRKLARELİ - Dinamik denetim süreci kapsamında internet kafe ve salonlar, düğün veya nikah salonları, lunapark ve tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri denetlenirken, esnaf tekrar kapatılma korkusu yaşıyor.

Koron virüsün salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında internet kafe ve salonlar, düğün veya nikah salonları, lunapark ve tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri denetlendi.

Ganyan bayii işletmecisi Göksel Keser, denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Denetimlerden memnunuz. Müşterilerimiz hemen işaretleyip gidiyorlar içeride oturtmuyoruz. Şuanda Kırklareli'nin Covid-19'la alakalı ciddiyetinin farkındayız. Elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz" dedi.

"Vakalar arttı kapatma korkusu yaşıyoruz"

Vakaların arttığı Kırklareli'nde tekrardan oyun salonun kapatma korkusu yaşadığı vurgulayan oyun salonu işletmecisi Gökhan Akbaş, "Girişte HES kodu sorgulayarak ateş ölçtükten sonra alıyoruz. Kolları dezenfekte yaparak müşterilere veriyoruz. 1.5 metre arayla oturtuyoruz. Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz, bir televizyon açık biri kapalı. Denetimlerde bizlere ne söylüyorlarsa hepsini yapıyoruz. Bir sorun yok şuanda böyle devam etmek istiyoruz. Kapatmak istemiyoruz. Vakaların artışı bizi endişelendiriyor. Kapatma korkusu oluyor. Kapatma döneminde de kiralarımızı ödüyorduk. Tekrardan kapatma olursa dükkanı tamamen kapatacağız gibi gözüküyor açıkçası" şeklinde konuştu.

Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor
Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor
Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor
Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor

Kırklareli, Evlilik, Düğün, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde dinamik demetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor - Son Dakika


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