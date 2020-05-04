Kırklareli'nde

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, "Doğa, Yaşam ve Kamp Alanı Projesi" hazırladıklarını söyledi.

Uysal, yaptığı açıklamada, Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından uygulanacak proje kapsamında sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarla çocukların geleceğine olumlu katkılar sağlanacağını ifade etti.

Projede, hobi bahçesinin birinci etabının tamamlandığı anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Üretim alanı dışında çocuklar, engelli bireyler ve aileler sosyal ve sportif yönlerini değerlendirme fırsatı bulabilecek. Doğa ile iç içe, doğaya saygılı bireylerin yetişmesine imkan tanınacak. Projenin tam kapasite çalışabilmesi için eylül ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu anlamlı ve güzel projeyi hayata geçiren Çocuk Hakları İl Komitemize teşekkür ediyorum."