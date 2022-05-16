Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi

16.05.2022 08:43
Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi

Kırklareli'nde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu kırsalda etkili oldu.

Kısa süren dolu yağışı daha sonra sağanağa döndü.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının meyve ağaçları ile diğer ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Aksoy, "Çiftçilerimize geçmiş olsun. Yağış sonrası ekiplerimiz hemen çalışmalarına başladı." dedi.

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Mehmet Aksoy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi - Son Dakika
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