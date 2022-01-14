Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, sağanak ve kar erimelerinin ardından doluluk seviyesi artan üç göletten kontrolsüz su akacağını belirtti.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turgutbey, Sarıcali ile Sofuhalil göletleri rezervuarlarının dolduğu ve bu nedenle suyun kontrolsüz akacağı belirtildi.
Açıklamada vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde doluluk oranı artan göletlerde suların kontrolsüz akacağı belirtildi - Son Dakika