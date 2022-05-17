Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı

17.05.2022 11:47
Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, Çeşmeköy, Yoğuntaş ve Kayalı köylerinde doludan hasar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Aksoy, olumsuz hava şartlarının tarım alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Çeşmeköy'de hasarın belirgin olarak görüldüğünü ifade eden Aksoy, devletin tüm çiftçilerin yanında olduğunu kaydetti.

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Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi Kırklareli'nde ekili alanlar incelendi Kırklareli'nde ekili alanlar incelendi

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika


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