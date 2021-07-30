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KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı

30.07.2021 16:12

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince kent girişindeki kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan bazı sürücüler drone ile görüntülendi.

Kuralları ihlal eden sürücüler kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Denetimler, gün boyu devam edecek.

KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Drone, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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