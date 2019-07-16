Kırklareli'nde düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı
5 saat önce
Kırklareli'nde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:58 Kaynak: AA
'nde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'ndeki bir düğünde E.S. ile Ö.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından E.S. evinden getirdiği pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti, ardından bıçakla Ö.D'yi kollarından ve karnından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
E.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı İmamoğlu'ndan istifa etmeyen yöneticilerle ilgili açıklama: Bizim de hamlelerimiz geliyor