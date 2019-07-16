Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kırklareli'nde düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

5 saat önce

Kırklareli'nde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Kırklareli'nde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'ndeki bir düğünde E.S. ile Ö.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.S. evinden getirdiği pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti, ardından bıçakla Ö.D'yi kollarından ve karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
E.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:58 Kaynak: AA
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