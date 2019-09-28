Kırklareli'nde "dumansız araçlar" uygulaması
37 dakika önce
Kırklareli'nde 12 sürücüye, aracında sigara içtiği için para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:50 Kaynak: AA
Kırklareli'nde 12 sürücüye, aracında sigara içtiği için para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında kentte muhtelif noktalarda 100 personelle denetim yapıldı.
Denetimlerde 12 sürücüye, araçta sigara içmekten toplam bin 836 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Avcılar'dan Başakşehir'e şüpheli araç kovalamacası 26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi