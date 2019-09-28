Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde "dumansız araçlar" uygulaması
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Kırklareli'nde "dumansız araçlar" uygulaması

37 dakika önce

Kırklareli'nde 12 sürücüye, aracında sigara içtiği için para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde

Kırklareli'nde 12 sürücüye, aracında sigara içtiği için para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında kentte muhtelif noktalarda 100 personelle denetim yapıldı.

Denetimlerde 12 sürücüye, araçta sigara içmekten toplam bin 836 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kırklareli, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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