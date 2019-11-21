Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinde, 193 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz otoban gişelerinde S.K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Pınarhisar ilçesinde yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada, şişelenmiş satışa hazır halde 193 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan E.Y, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçak içkiye el konuldu.