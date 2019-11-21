Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'dur' ihtarına uymayan otomobilde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinde, 193 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde

Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinde, 193 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz otoban gişelerinde S.K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Pınarhisar ilçesinde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, şişelenmiş satışa hazır halde 193 litre kaçak içki ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan E.Y, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak içkiye el konuldu.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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