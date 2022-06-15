Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A.Ş. idaresindeki otomobili durdurdu. Ekiplerce otomobil ve A.Ş.'nin üst aramasında 7 adet 50 lira ve 1 adet 100 lira olmak üzere toplam 450 lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde durdurulan otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi - Son Dakika

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