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Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi

10.12.2021 11:49
Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerinin kontrolleri esnasında durdurulan otomobilde kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerinin kontrolleri esnasında durdurulan otomobilde kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin kontrolleri esnasında İ.B.(37) ve S.D'nin (36) durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B. ve S.D'nin emniyette işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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