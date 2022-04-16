KIRKLARELİ - "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı.

Eğitimlerde, Mehmetçiğin fiberglas botlarla göletten geçişi sağlanırken, tanklar ve zırhlı araçlar için ise seyyar yüzücü hücum köprüsü (SAMUR) kuruldu.

Kısa sürede kurulan SAMUR sayesinde tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.