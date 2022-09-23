Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı , "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ 'da çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği iddiasıyla tekstil fabrikası sahibi E.H. hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.