Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

23.09.2022 10:00
Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği iddiasıyla tekstil fabrikası sahibi E.H. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince Tekirdağ'daki evinde yakalandı.

E.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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