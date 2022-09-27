Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi

27.09.2022 12:42
Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser operasyonunda erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 gümüş sikke ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser operasyonunda erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada erken Roma dönemine ait olduğu belirtilen 14 gümüş sikke ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika

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