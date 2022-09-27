Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika

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