Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde Avrupa ülkelerine gitme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde Avrupa ülkelerine gitme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Bulgaristan'a kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan operasyonda Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 21 kişiyi yakalandı.

Gözaltına alınan 21 yabancı uyruklu şahıs işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Avrupa, Jandarma, Kırklareli, 3. Sayfa
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