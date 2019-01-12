Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Kırklareli'nde Avrupa ülkelerine gitme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde Avrupa
ülkelerine gitme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nin Demirköy
ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Bulgaristan
'a kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma
tarafından yapılan operasyonda Irak
, Pakistan
ve Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 21 kişiyi yakalandı.
Gözaltına alınan 21 yabancı uyruklu şahıs işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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