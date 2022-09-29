Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

29.09.2022 13:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Eğitime Destek Platformu eylül ayı koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Eğitime Destek Platformu eylül ayı koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezinde Valisi Birol Ekici, başkanlığında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ekici, eğitim kalitesinin artması için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit, incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski ilçesindeki Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunda incelemede bulundu.

İstasyonu gezen Cerit, yetkililerden bilgi aldı.

Gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline teşekkür eden Cerit, kentte sağlık hizmetlerindeki kalitenin artması için çaba harcadıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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