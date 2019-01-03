Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.


Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede eğitime ara verildiğini söyledi.


Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Demirköy, Kırklareli, Kar, Güncel
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