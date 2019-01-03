Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakamlık
tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti. Kar
yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:16 Kaynak: AA
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