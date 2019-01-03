Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli
'nin Kofçaz
ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy
ilçesinin ardından, Kofçaz ilçesinde de eğitime yarın ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı mevkisinde kar yağışı devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:51 Kaynak: AA
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