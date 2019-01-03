Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin ardından, Kofçaz ilçesinde de eğitime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı mevkisinde kar yağışı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Demirköy, Kofçaz, Kırklareli, Güncel
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