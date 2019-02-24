Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli
27 dakika önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.
Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak
, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi.
Kararın Kaymakamlık
tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:10 Kaynak: AA
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