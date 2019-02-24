Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

27 dakika önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.

Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi.

Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:10 Kaynak: AA

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