Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Eğitime Kar Tatili

Kırklareli'nde Eğitime Kar Tatili

53 dakika önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli'nde Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun uyarılarının ardından kar yağışı sınırdan Türkiye'ye giriş yaptı. Kar yağışının giriş yaptığı Kırklareli'nin Demirköy ilçesi beyaz örtü ile kaplandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Demirköy, Kırklareli, Kar, Güncel
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