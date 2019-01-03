Kırklareli'nde Eğitime Kar Tatili
39 dakika önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan yoğun uyarılarının ardından kar yağışı sınırdan Türkiye
'ye giriş yaptı. Kar
yağışının giriş yaptığı Kırklareli'nin Demirköy ilçesi beyaz örtü ile kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
(Halil Dağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
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