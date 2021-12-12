KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 70 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına eş zamanlı denetim düzenlendi.
Ekipler, yaklaşık 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, 1 kişinin arandığını tespit etti.
Denetimlerde, işletmeciler Kovid-19 tedbirleri ile yüksek sesle müzik yayını yapılmaması gibi konularda bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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