Kırklareli'nde eğlence mekanları denetleniyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde eğlence mekanları denetleniyor

6 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğlence mekanları denetleniyor.

Kırklareli'nde eğlence mekanları denetleniyor, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğlence mekanları denetleniyor.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, ekiplerin eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetiminde bulunduğunu belirtti.

Yılbaşı öncesi denetimleri arttırdıklarını ifade eden Özel, denetimlerde ekiplerin, içki şişeleri üzerindeki bandrolleri kontrol ederek, mutfaklarında ise hijyen kontrolü gerçekleştirdiğini söyledi.

Vatandaşların sağlığını korumanın asli bir görev olduğunu aktaran Özel, "İlimizdeki toplu tüketim ve satış işletmeleri yıl boyunca hem gıda hijyeni bakımından hem de bandrol kontrolü olmak üzere ekiplerimizce kontrol edilmekteydi. Yılbaşında artan programlar sebebiyle kontrol ekiplerimiz bu işletmelere tekrar yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi. Bu denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere olumsuzluklarını gidermeleri için süre verildi." dedi.

Kırklareli, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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