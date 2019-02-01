Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'nde 21 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fiziki irtibat ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Erikler ve Kadıköy
, Lüleburgaz
ilçesinin Kayabeyli, Koçfaz ilçesinin Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Yeni, Terzidere, Malkoçlar, Kula
, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Yeşillik, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Tastepe ve Aşağıkanara köylerine 2 Şubat Cumartesi günü enerji verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Kayabeyli köyünde 10.00-16.00, kent merkezi ve Kofçaz
ilçesine bağlı köylerinde 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.