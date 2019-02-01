Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Kırklareli'nde 21 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi, System.String[]
Kırklareli'nde 21 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fiziki irtibat ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Erikler ve Kadıköy, Lüleburgaz ilçesinin Kayabeyli, Koçfaz ilçesinin Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Yeni, Terzidere, Malkoçlar, Kula, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Yeşillik, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Tastepe ve Aşağıkanara köylerine 2 Şubat Cumartesi günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kayabeyli köyünde 10.00-16.00, kent merkezi ve Kofçaz ilçesine bağlı köylerinde 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:17 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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