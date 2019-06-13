Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde 2 köy ve 6 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Lüleburgaz
ilçesinin Celaliye
ve Babaeski
ilçesinin Ağayeri köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Barış, Atatürk, Güneş, Gündoğdu
, Pınarhisar
ilçesine bağlı Kaynarca
beldesinin Akarlar ve Yeni Cami
mahallelerine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Celaliye köyünde 09.00-18.00, Ağayeri köyünde 09.00-15.00, Barış, Atatürk, Güneş, Gündoğdu mahallelerinde 14.00-18.00, Akarlar ve Yeni Cami mahallelerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.