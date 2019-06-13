Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde elektrik kesintisi
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Kırklareli'nde elektrik kesintisi

1 saat önce

Kırklareli'nde 2 köy ve 6 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

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Kırklareli'nde 2 köy ve 6 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesinin Celaliye ve Babaeski ilçesinin Ağayeri köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Barış, Atatürk, Güneş, Gündoğdu, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Akarlar ve Yeni Cami mahallelerine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Celaliye köyünde 09.00-18.00, Ağayeri köyünde 09.00-15.00, Barış, Atatürk, Güneş, Gündoğdu mahallelerinde 14.00-18.00, Akarlar ve Yeni Cami mahallelerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Celaliye, Kırklareli, Güncel
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