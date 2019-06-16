Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde elektrik kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde elektrik kesintisi

32 dakika önce

Kırklareli'nde iki köy üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli'nde elektrik kesintisi, System.String[]
Kırklareli'nde iki köy üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Babaeski ilçesinin Kuleli köyü ile ilçenin Kurtuluş mahallesi, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Akarlar ve Yeni Cami mahalleleri ve Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyüne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Kuleli köyünde 09.00-15.00, Hamitabat köyünde 09.00-18.00, Akarlar ve Yeni Cami mahallelerinde 10.00-18.00, Kurtuluş Mahallesinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Yeni Cami, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar CHP'li Özel'den MHP'nin paylaştığı videoya tepki: Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde elektrik kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]