Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde iki köy üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Babaeski
ilçesinin Kuleli köyü ile ilçenin Kurtuluş mahallesi, Pınarhisar
ilçesine bağlı Kaynarca
beldesinin Akarlar ve Yeni Cami
mahalleleri ve Lüleburgaz
ilçesinin Hamitabat köyüne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Kuleli köyünde 09.00-15.00, Hamitabat köyünde 09.00-18.00, Akarlar ve Yeni Cami mahallelerinde 10.00-18.00, Kurtuluş Mahallesinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.