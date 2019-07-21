Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde 10 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile armatür değiştirme çalışmaları kapsamında, Vize
ilçesinin Kömürköy, Kızılağaç
, Küçükyayla, Hamidiye
, Balkaya, Aksicim, Kışlacık, Demirköy
ilçesinin Hamdibey
, Babaeski
'nin Kurtuluş mahallesi, Çiğdemli
, Katranca köyleri ile Pınarhisar
ilçesine bağlı Kaynarca
beldesinin Akarlar, Işıklar ve Yenicami mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Söz konusu kesintiler, Çiğdemli, Katranca, Hamdibey köyleri ile Kurtuluş mahallesinde 09.00-18.00, Kömürköy, Kızılağaç, Küçükyayla, Hamidiye, Balkaya, Aksicim, Kışlacık köylerinde 08.00-18.00, Akarlar, Işıklar ve Yenicami mahallelerinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.