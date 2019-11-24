Kırklareli'nde emekli öğretmen çiftten biri öldü, diğeri baygın halde bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde emekli öğretmen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri baygın halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir apartmanda yaşayan emekli öğretmen Mürvet (71) ve eşi Salim Çelikkol'dan (68) haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Mürvet Çelikkol ile eşi Salim Çelikkol'u yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mürvet Çelikkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nefes almakta zorluk çektiği tespit edilen Salim Çelikkol ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mürvet Çelikkol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.