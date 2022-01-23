Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 4 kursiyer katıldı.

Odanın konferans salonunda düzenlenen törende, sorumlu emlak danışmanı seviye 5 sınavını başarı ile tamamlayan kursiyerlere yetki belgeleri verildi.

Oda Başkanı Soner Ilık, törende yaptığı konuşmada, sorumlu emlak danışmanı eğitimlerinin aralıklarla yapılacağını belirtti.

Eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan 4 kursiyere yeni iş hayatlarında başarılar dileyen Ilık, belgelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yetki belgesi olmayan kişilerin alım, satım ve kiralama işlemlerinde bulunamayacaklarını söyleyen Ilık, şunları kaydetti:

"Yasal düzenlemeler ile birlikte yetki belgesi olmayanlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren her hangi bir alım satım ve kiralama işleminde bulunamıyorlardı. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz eğitim ve belgelendirme faaliyetlerimiz ile emlak danışmanlarına belge veriyoruz. Bu sayede emlak danışmaları iş ve işlemlerini yürütebiliyorlar. Emlak danışmanlığı eğitimine katılarak, girdikleri sınavda başarılı olan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından emlak danışmanlarına yetki belgeleri teslim edildi.???????