Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı

27.08.2022 16:37
Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı

Kırklareli'nde emniyet ekiplerince düzenlenen narkotik alan denetiminde 10 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde emniyet ekiplerince düzenlenen narkotik alan denetiminde 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kuştepe mevkiinde 7 noktada 74 personelin katılımıyla narkotik alan denetimi yapıldı. Denetimde 258 kişiye GBT kontrolü yapılırken uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Hisarcık, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı - Son Dakika
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