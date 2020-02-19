Kırklareli'nde en çok kitap okuyan öğrenci Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde en çok kitap okuyan öğrenci Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciyi Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Kırklareli'nde en çok kitap okuyan öğrenci Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciyi Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile proje kapsamında 399 kitapla en çok kitap okuyan Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Yağmur Elif Karademir ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Bilgin, öğrenciye Cumhuriyet altını verdi.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kalıcı hale getirmek istediklerini belirten Bilgin, kitap okuyanların bilgi birikiminin ve kendini ifade etme becerisinin arttığını söyledi.

Bilgin, sosyal medyada projeyle ilgili yaptığı gönderide en çok beğeniyi alan okuyucu Gökmen İbrahimoğlu'nu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe mücadelesini Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde locadan izlemekle ödüllendirdiklerini kaydetti.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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