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Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara eğitim verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara eğitim verildi

14.02.2022 09:35
Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara eğitim verildi

Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Suriye uyruklu vatandaşlara eğitim verildi.

Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Suriye uyruklu vatandaşlara eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezinde 60'ı kadın 140 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin sunumu yaptı.

Etkinlikte Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Programının sonunda Kırklareli Valiliği tarafından hazırlanan hediyeler katılımcılara dağıtıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara eğitim verildi - Son Dakika
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