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Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu

03.12.2021 14:41
Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler temsili olarak zabıta, sekreter, özel güvenlik ve özel kalem müdürü görevlerinde bulundu.

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler temsili olarak zabıta, sekreter, özel güvenlik ve özel kalem müdürü görevlerinde bulundu.

Lüleburgaz Belediyesine gelen 10 engelli öğrenci, birimleri ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

Daha sonra engelli öğrenciler birimlerde temsili olarak bir gün çalıştı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin sekreterliğini yapan öğrenci gün boyu gelen telefonlara cevap verdi.

Bazı öğrenciler bilgisayar başında işlemler yaparken bazı öğrenciler ise zabıta müdürlüğünde telsizden anons yaparak ekipleri yönlendirdi.

Öğrencilerin zaman zaman heyecanlandıkları gözlendi.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün engelli öğrencilerin belediye çalışanlarına eşlik ettiklerini söyledi.

Bu özel günde bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Gerenli, "Hayatın her alanında, her aşamada bir arada yaşayacağız. Bugüne özel onlarla beraber çalışalım istedik. Onlar bugün Lüleburgaz Belediyesinde çalışsınlar ilgili müdürlüklerimizde, bizleri tanısınlar, biz onları tanıyalım, birbirimizle kaynaşalım istedik." diye konuştu.

Öğrencilerden Petek Pehlivan ise memur olmayı çok istediğini söyledi.

Bugün çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Pehlivan, memur olabilmek için okuluna devam edeceğini kaydetti.

Metehan Dugral da "Heyecanlıyım, mutluyum. Şu anda bile heyecandan titriyorum, ilk defa hayatımda zabıta oldum." dedi.

Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu
Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu
Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu
Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu
Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu

Kırklareli, Engelli, Aralık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili olarak belediye personeli oldu - Son Dakika


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