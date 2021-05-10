Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Ercan Dinkler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile gerçekleştirilen törende, Dinkler ve yönetim kurulu üyeleri saygı duruşunda bulundu.

Dinkler, engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu belirtti.