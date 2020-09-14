Kırklareli'nde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Kırklareli'nde sivil toplum örgütleri, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve Eğitime Destek Platformu temsilcileri, Kırklareli Adliyesi'ne giderek suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini savcılığa teslim etti.

ÖNDER Kırklareli İl Başkanı Yasin Çakırel, grup adına yaptığı açıklamada, Mütercimler'in imam hatiplilere hakaret ve iftira attığını belirtti.

Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çakırel, kamu davası açılmasını talep ettiklerini kaydetti.

İmam hatip camiasının 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir aile olduğunu aktaran Çakırel, "69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün, çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri olmaktadır." diye konuştu.

Mütercimler'in, imam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler ile Türkiye'nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını ifade eden Çakırel, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak ve bir daha kimse ülkemizin güzide okulları olan imam hatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cüret edemeyecektir."