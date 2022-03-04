Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

04.03.2022 13:38
Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Üç gün önce Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde eşi Fatma Ö'yü (37) yaşanan tartışma esnasında bıçakladıktan sonra kaçan Mehmet Ö. (56), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Fatma Ö'nün tedavisi Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

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Lüleburgaz, Kırklareli, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika


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