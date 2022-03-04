Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Üç gün önce Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde eşi Fatma Ö'yü (37) yaşanan tartışma esnasında bıçakladıktan sonra kaçan Mehmet Ö. (56), polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Fatma Ö'nün tedavisi Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.
Kaynak: AA
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