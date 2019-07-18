Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı
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Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

2 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde, eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:39 Kaynak: AA
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