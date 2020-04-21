Kırklareli'nde eski kafe binasında ceset bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde eski kafe binasında ceset bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki eski kafe binasında ceset bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki eski kafe binasında ceset bulundu. Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'ndeki park alanında önceden kafe olarak kullanılan binada bir kişinin hareketsiz yattığı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yaşamını yitirdiklerini belirledikleri kişinin 62 yaşındaki Rüjdet Ç. olduğunu tespit etti. Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaparken, Rüjdet Ç'nin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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