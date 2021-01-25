Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi - Son Dakika

Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi

25.01.2021 19:03

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde maskelerini çenelerine indirmiş vaziyette, hijyen kurallarını hiçe sayarak çalışan kişilerin, müzik eşliğinde çektikleri görüntülere ilişkin el konulan 100 kilogram et imha edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde maskelerini çenelerine indirmiş vaziyette, hijyen kurallarını hiçe sayarak çalışan kişilerin, müzik eşliğinde çektikleri görüntülere ilişkin el konulan 100 kilogram et imha edildi.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapılmış ve görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen et dönerlere el konulmuştu.

Aksoy ve beraberinde polis ve zabıta ekipleri görüntülerin çekildiği odayı mühürledi.

Ardından tesiste yedieminde tutulan etler kamyonete yüklenerek, belediye çöplüğünde kepçe yardımı ile kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

Aksoy, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 kilogram dönerin imha edilerek, dönerlerin üretildiği alanın mühürlendiğini söyledi.

Bakanlığın talimatı ile tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, halk sağlığının güvenliği açısından tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Laboratuvar sonuçlarını beklemeden etlerin imha edildiğini dile getiren Aksoy, "Halkın sağlığı ile oynayan bütün işletmelere gereken ceza zaten tarafımızdan hemen veriliyor. Bakanlığımız bu konuda hiç tereddüt göstermiyor. Anında bütün işlemlere el koyduk. Çok hızlı bir şekilde olayı sonuçlandırdık. Avukatımız cumhuriyet başsavcılığına gerekli tüm belgeleri yolladı. Bu 3 kişi ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Süt banyosu yapan kişilerle ilgili 15 yıl hapis cezası istenmişti, bunlara da böyle bir ceza olur herhalde."

Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi
Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi
Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi
Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Polis, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 100 kilogram et imha edildi - Son Dakika


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