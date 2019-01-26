Kırklareli'nde Ev Yangını
49 dakika önce
Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli
'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi
3. Çamlık
Sokak'ta Özlem Yanardağ'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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