Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Ev Yangını

Kırklareli'nde Ev Yangını

49 dakika önce

Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi 3. Çamlık Sokak'ta Özlem Yanardağ'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Çamlık, Yayla Mahallesi, Kırklareli, Güncel
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