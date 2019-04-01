Kırklareli'nde Ev Yangını
1 saat önce
Kırklareli'nde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli
'nde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi, Maksutbey Sokak'ta metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:04 Kaynak: AA
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