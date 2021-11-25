Kırklareli'nde ev yangını - Son Dakika

Yangın, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokaktaki tek katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.'ye ait evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın etraftaki evlere sıçramandan söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli 'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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