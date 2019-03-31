Kırklareli'nde Ev Yangınları
1 saat önce
Kırklareli'nde Yayla Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın yanındaki diğer eve de sıçradı.
Kırklareli
'nde Yayla Mahallesi
'nde bir evde çıkan yangın yanındaki diğer eve de sıçradı.
Alınan bilgiye göre, üç gün önce başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulunan Zeynep Esin
'in katil zanlısı olarak tutuklanan Kerem Solako'nun Soğukkuyu Sokak'taki yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede yandaki müstakil eve de sıçradı.
İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:43 Kaynak: AA
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