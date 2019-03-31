Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Ev Yangınları

Kırklareli'nde Ev Yangınları

1 saat önce

Kırklareli'nde Yayla Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın yanındaki diğer eve de sıçradı.

Kırklareli'nde Yayla Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın yanındaki diğer eve de sıçradı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulunan Zeynep Esin'in katil zanlısı olarak tutuklanan Kerem Solako'nun Soğukkuyu Sokak'taki yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yandaki müstakil eve de sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:43 Kaynak: AA

Zeynep Esin, Yayla Mahallesi, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Ev Yangınları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]